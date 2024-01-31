2024大選落幕後，傳出國民黨主席朱立倫有意調整雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等地方黨部主委，改由國民黨不分區立委當選人擔任。國民黨主席朱立倫今在中常會上表示，將加速國民黨內造化，未來中南部不分區立委，農曆年後將一一接任各地方黨部主委，同時要備戰2026年選舉，讓國民黨戰力在地內造化與紮根。

外傳國民黨地方黨部主委將大換血，朱立倫有意將不分區立委張嘉郡、王育敏、謝龍介、柯志恩、蘇清泉，接手雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣黨部主委。其中，高雄市黨部主委黃昭順、屏東縣黨部主委廖婉汝已請辭。

朱立倫表示，未來國民黨立法院黨團54位成員，將是每位執政縣市長最大後盾，在國會強力監督下，包括所有在野力量，以及有良知民進黨立委，大家一起努力把過去這些不公不義的事情糾正回來。他曾說，未來立法院黨團54位成員，將是每一位執政縣市長最大後盾，將會秉持此決心，繼續做。

朱立倫強調，將會要加快國民黨內造化，在中部地區及南部地區的不分區立委，將在年後一一接任各地方黨部主委，同時也要備戰2026年大選，讓國民黨戰力能在地、內造化與地方紮根。