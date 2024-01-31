聯發科分為三大產品線，包括手機晶片、智慧終端產品、電源管理IC。展望第一季，蔡力行表示，第一季預期手機晶片營收在去年第四季強勁的補貨需求之後將較去年第四季小幅季減。智慧裝置平台部分，第一季來自電視、平板和寬頻的成長可望抵銷其他消費性電子產品的季節性下降，預期智慧裝置平台營收將與去年第四季約略持平；此外，多家平板電腦客戶已在第一季採用天璣9300打造支持生成式AI的旗艦平板電腦，預期未來會有更多機種導入。電源管理IC部分，第一季由於季節性和部分產品在過渡階段，預期電源管理IC營收將較去年第四季下降，但較去年同期強勁成長，主要反映較去年同期更正常化的庫存狀態。

聯發科預期第一季營收以美金對台幣匯率1比31.2計算，將在1218億至1296億之間，與去年第四季約持平至下滑6%，較去年同期增加 27%至35%。營業毛利率預估將為47.0%±1.5%，費用率預估將為28%±2%。

就今年毛利率來說，蔡力行表示，在聯發科對於產品及客戶組合的持續努力下，2024年的毛利率可望維持在第一季毛利率營運目標的範圍內。最後，蔡力行強調，「相信2024年將是成長的一年」、「也將是下一個成長階段的開始」。