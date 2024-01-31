韓國男團GOT7主唱榮宰將首次以個人姿態來台舉辦演唱會，於2月18日在台北會議中心開唱，寵粉的他，更親自參與整個演出的企劃執行，希望把這份心意轉化成為感謝所有鳥寶寶（官方粉絲名）的支持，期待帶給大家最幸福的回憶。

榮宰橫跨歌唱、音樂劇、戲劇，以及主持廣播節目《GOT7榮宰的好朋友》等，可說是相當忙碌，去年更在Blip Annual Schedule Report排名中（2022/12/1至2023/11/30統計），以一年共322個人工作行程奪得冠軍（第2名為DAY 6成員Young K、第3名為SJ成員圭賢），除了GOT7成員盛讚，就連工作人員也表示，榮宰處事認真，就算累也不喊苦，還會貼心的照顧團隊伙伴，與他共事是非常棒的經驗。

他也在去年11月初發行個人首張正規專輯《DO IT》，可謂榮宰的正能量寫照，他總是會鼓勵粉絲說：「遇到任何事情時，請先DO IT！勇於面對並接受挑戰，就算失敗了也別灰心，請繼續努力不放棄，相信你一定可以獲得成功果實。」來鞭策自己，透過他穿透力十足又感情豐沛的好嗓音，因此也讓不少正處於低潮的粉絲因這張專輯《DO IT》獲得強大力量。

日前榮宰出席在曼谷舉行的第33屆首爾歌謠大賞，與GOT7成員MARK、BAMBAM共同獲得「Global Producer獎」殊榮，他謙虛表示：「得此獎深感榮幸，大家對我的厚愛，將成為我繼續努力的動力！」而他私下也致力於各種公益活動，親身幫助弱勢貧困兒童、心臟病兒童、受虐婦女、漸凍人、流浪動物等，還不時宣導人人平等不歧視的理念，當然不少陷入低潮的粉絲，也因聽了榮宰的歌，感受他正能量的鼓勵後重新振作，

「2024 YOUNGJAE ASIA TOUR <INSIDE OUT> CONCERT in Taipei 」將於2月18日晚間6點在台北會議中心（TICC）登場，票價分為座席A區 NT$5,600/座席B區 NT$4,600/座席C區 NT$3,600/身心席NT$2,800，門票預計在2月3日11點在Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台開賣，更多詳情請上主辦單位SHOW Office Entertainment.co.ltd臉書官方粉專。