桃園市觀音區20歲何姓男子，因缺錢花用竟將歪腦筋動到親人身上，昨晚向父母謊稱自己被綁架需要7萬元贖金，否則會有生命危險，大園警方接獲何男父母報案後，循線追查找到何男，發現他行動自由根本沒被綁架，警詢後將何男依誣告及詐欺罪送辦。

大園警分局指出，何男父母30日晚間10時許接到兒子的求助電話，表示他因欠別人錢還不出來遭到綁架，需要7萬元的贖金否則會有危險。由於何男已多日未返家，家屬擔心何男真的遇上麻煩，於是趕緊向警方報案求助。

大園警方獲報後立即組成專案小組積極追查，經調閱何男的車輛行車軌跡，發現他仍在外到處移動，於是通報中壢、蘆竹、桃園等分局協助攔查確認，最後在蘆竹的一處埤塘旁找到何男的車輛。

何男看見有人靠近，情急之下向一旁的2名朋友謊稱遭債主找上門討債，3人鑽入草叢裡藏匿，經警方地毯式搜索後一一揪出。2名友人說，當時是因何男要向他們借錢，才會與他見面，對於何男詐騙父母的行為並不知情。警方後續也將何男依誣告及詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大園警方提醒，民眾若接獲來電自稱親友要求匯款等關鍵字，務必仔細查證，慎防遭詐，如有疑問可撥打165反詐騙諮詢；另如隨意謊稱被害，也觸犯《刑法》誣告罪，請民眾切勿以身試法，以免誤觸法網。