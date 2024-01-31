新一屆立法院明天報到，外界關注國會龍頭由誰出任。國民黨主席朱立倫今在中常會下通牒表示，如果民進黨動用司法壓迫、政治利益交換，或權位勾結，來搞爛明天立院正副院長選舉，就是讓台灣進入最黑暗的一面，國民黨會祭出最嚴格黨紀，絕不容許任何跑票。傳出有4位藍委至今態度仍曖昧不明，國民黨發言人楊智伃說，不擔心有跑票情事發生，屆時會亮票，一定會團結一致。

朱立倫指出，新一屆國會立院國民黨團，從一開始就展現團結，全黨一致提名韓國瑜、江啟臣成為正副院長候選人，昨天也非常謝謝賴士葆，非常有氣量地願意讓整個黨團結在一起，傅崐萁在大家一致掌聲中當選為總召，也謝謝林思銘與洪孟楷的協調，由洪孟楷當選第一屆書記長，林思銘為首席副書記長，大家都站在戰鬥位置，面對明天即將成立的新國會。

朱立倫呼籲，已經當選的賴清德主席，這是台灣政治關鍵時刻，民進黨要把台灣民主政治推向黑暗面，還是走向新的時代？明天是關鍵時刻。如果民進黨動用司法壓迫、政治利益交換或權位的勾結，來搞亂明天國會議長、副議長的選舉，這就是讓台灣進入最黑暗的一面。

朱立倫強調，國民黨會祭出最嚴格黨紀，絕不容許任何跑票；同樣地，今天民眾黨也作此宣示，希望三黨都秉持清清白白、公正公開透明，各黨非常清楚地將政黨力量表現出來，每一票都呈現在國人面前，負責任向民眾報告，為何作為國民黨員要支持韓國瑜與江啟臣？民眾黨、民進黨也有各自立場。

朱立倫認為，明天是里程碑，國民黨團所有力量，不但發揮在監督政府，要讓過去貪污腐化的一面呈現出來，同時終結過去民主鴨霸的民進黨時代，讓民眾監督力量發揮出來，且國會要改革，民眾關心的所有重大民生議題法案逐步推出，與所有有志之士共同合作，希望朝野有此共識，賴清德自己要想清楚，明天到底要把台灣民主推向黑暗面？還是走向第三波改革、共同努力的轉捩點？

此外，有關台中捷運，朱立倫提及，這是台中市長盧秀燕以及台中多位立委長期以來的努力，民進黨一拖再拖、一延再延，選後因為民意壓力終於宣布中捷藍線正式予以核定，但盧秀燕市長將要承擔最大的財務壓力，因為台中市府承擔將近六成的財務負擔。

朱立倫指出，同樣地，高雄市府興建捷運，只有四成由高雄市府負擔、六成由中央負擔，為何有此差別？行政院的解釋一定說台中財力較好、經濟較好，但難道這麼看不起陳其邁市長與高雄市民嗎？高雄產業發展輸給台中嗎？為什麼台中只補助四成二、高雄卻補助六成？為何有此差別待遇？難道是懲罰認真努力的台中市政府與盧秀燕市長嗎？