超多汁的酥炸櫛瓜（上）跟布拉塔起司沙拉讓王心恬驚艷不已。（霹靂國際多媒體提供）

肉質鮮嫩的伊比利豬老饕，搭配烤白花椰飽足感十足。（霹靂國際多媒體提供）

王心恬1人身兼多重身分，包括時尚名模、演員、主持人、品牌創辦人、EMBA學生等10種角色，想在這些角色中轉換自如，除了要有過人的毅力跟時間管理技巧外，更需要適時放鬆紓壓，只要有機會酷愛美食的她就會去找隱藏版美食，像她日前到東區的小宇宙餐酒館探店，其中1道菜只吃了1口，竟讓她形容味蕾像瞬間遭遇雷擊般震撼！

那道顛覆、翻轉王心恬味蕾記憶的料理，是1道藍帶主廚精心調理的酥炸櫛瓜，前所未有的特殊口感，讓她嘴巴徹底失守，頻頻大呼：「這太誇張了！」且愛不釋口，幾乎把半盤櫛瓜通通掃光，盛讚是「驚世美食」等級。

酥炸櫛瓜是小宇宙餐酒館的招牌菜色之一，有藍帶主廚經歷的大廚，將食材本身的特點充分保留，捨棄櫛瓜料理多以圓形切片、烘烤的傳統製作方式，改將櫛瓜切成四方體的厚實條狀，裹上薄粉後下鍋油炸，在特定時間內迅速撈起瀝油，再撒上些微起司粉，端上桌面時就像1根根的巨型薯條。

另外，外型就像1盤鮮花綜合盤賞心悅目的布拉塔起司沙拉，也相當受到王心恬喜愛，中間的起司球清爽口感，加上酸甜的輕巧滋味，好吃無負擔，讓她完全不用擔心維持身材。而主菜的伊比利豬老饕，主廚更用巧手，將1頭豬只有兩塊的鮮嫩老饕稀缺肉品精心調理，一口咬下，甘甜肉汁緩緩溢出在口腔，自帶高級感，搭配烘烤炙燒過的白花椰菜，飽足感與美味兼具。

最近忙著在政大修EMBA課程的王心恬，可說是超級女強人代表，1月中才風塵僕僕結束日本的滑雪行程，回台又立即全心投入工作，除了持續研發品牌香氛外，也積極上課充電，她笑說自己在班上雖然很低調，但只要遇到自己覺得不合理、或有疑問的事情，她都會勇於開口正面提出質疑，竟不知不覺似乎成為班上的「反對派」，讓同學們跌破眼鏡。

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