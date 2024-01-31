雪碧（左）（陳志賢攝影）

雪碧（左）（陳志賢攝影）

遊戲實況主Toyz近日去超哥日料店吃飯，因嫌醋飯難吃被打到頭破血流。對此，「情色教主」雪碧說，Toyz嘴臭被打應該。Toyz也在直播回嗆，「破麻！回去好好伺候妳的乾爹就好啦」，雪碧31日下午赴台北地檢署控告Toyz公然侮辱、誹謗罪。

雪碧說，Toyz的「破麻」言論，對女性極為不尊重，已對她及她親友造成困擾。雪碧的友人則說，雪碧要求Toyz約束他的粉絲將在維基百科上的「破麻」一詞刪除，並對雪碧公開道歉，否則將繼續提起刑事追訴。

Toyz日前去網工超哥日料店吃飯，因嫌醋飯難吃被打到頭破血流。「情色教主」雪碧回應，Toyz嘴臭被打應該。Toyz說，他之前在朋友居酒屋跟雪碧碰過酒杯，而對於雪碧說嘴臭被打剛好，「去看完影片好不好？破麻！回去好好伺候妳的乾爹就好啦，別出來543啦。」

雪碧在臉書發文，「面對椅子罵破麻跟我伺候乾爹，完全嚴重損害我名聲，！公眾人物可接收公評，不是攻擊，你跟我認識熟嗎？乾爹在哪，我哪份工作需要乾爹，我靠自己白手起家，被你講的是包養致富，這不是毀謗這是什麼，沒有證據的事請不要亂講！」

雪碧發文強調，「至少我不偷不搶不騙不販毒不詐賭，而且破麻這句話也嚴重公然侮辱我（這個詞彙對女性是極度的不尊重），可以講任何一句話之前，思考一下嗎！請尊重他人尊重自己。」雪碧說，「最後針對Toyz的破麻這侮辱性字眼以及伺候乾爹的毀謗。我已委請律師做提告！一切交由司法機關還給我一個清白，謝謝。」