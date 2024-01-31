彭于晏（左起）跟朱鑑然、姜皓文在片場合影。（華映提供）

香港犯罪動作電影《潛行》由男神劉德華監製主演，領軍林家棟、彭于晏、任達華等人共同演出。電影在台灣上映後，火爆場面和緊湊節奏讓票房持續成長，順利突破2000萬。片中彭于晏和劉德華有多場衝突戲，彭于晏透露和劉德華對戲頗有壓力，「正式拍時突然覺得緊張，他是我的偶像，就罵不出來，NG了2、3次。」

彭于晏回憶首次和劉德華合作是拍攝史詩大片《長城》，但兩人幾乎沒有對手戲，而在《潛行》中兩人則是有多場戲共同演出，彭于晏坦言有些壓力，「對我來說有壓力是好的，可以更有動力。」彭于晏承認要跟偶像拍衝突戲還要互嗆，確實是一項挑戰，「有1次要演出去抓華仔哥（劉德華），要罵他，彩排時還可以，沒想到正式拍時就突然覺得很緊張，罵不出來，NG了2、3次，卡詞了。」

彭于晏解釋說：「華仔哥就是偶像，要破掉心中這個形象才可以順利演出，後來就好多了，掌握到方式，一開口就要很凶，因為華仔哥就一直有個氣場加持，所以我要一口氣就把氣勢先拉高才行。」他

這回因為拍攝的關係，彭于晏長時間和劉德華在片廠相處，彭于晏回憶說：「和華仔哥及家棟哥合作，到拍攝現場，會發現他們好像變成另外1個人，在宣傳時，他們都很可愛，很好聊，但在拍時，他們都好安靜。」