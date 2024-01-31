清原果耶（左）被許光漢載超有安全感。（翻滾吧男孩電影提供）

由導演藤井道人執導的電影《青春18x2 通往有你的旅程》，在充滿日式純愛的風格中，加入台灣相當有特色的摩托車文化，片中男主角許光漢騎車載著女主角清原果耶穿梭台南大街小巷，現實生活中只坐過1次摩托車的清原果耶，坦言原本很緊張，但許光漢讓她超有安全感：「Jimmy（許光漢角色名）真的很溫柔體貼！」

為了符合片中時空背景，許光漢騎的是非常有年代感的復古摩托車，不只要發動好幾次才能成功，催油門時也擔心會有後座力，許光漢都會紳士的提醒清原果耶要小心飛出去。片中清原果耶僅把手輕輕搭在許光漢肩上，讓鮮少乘坐摩托車的她直呼很害怕，但貼心的許光漢讓她很快就適應，接下來坐上機車都會興奮大喊：「準備好要出發了！」台灣路上很多摩托車，也讓清原果耶覺得很新鮮、印象深刻。

拍攝騎車戲時卻因風吹日曬讓兩人吃足了苦頭，不只在凌晨時刻必須穿著短袖來回在大橋上騎乘，負責騎車的許光漢還因不停吹風導致眼睛乾澀，必須點眼藥水緩解，更有1天連續拍了9小時，烈日狂曬讓許光漢手臂及臉頰都曬得通紅通。