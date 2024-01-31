「超人」亨利卡維爾主演諜報動作片《機密特務：阿蓋爾》今天正式在台上映，昨（30日）晚搶先舉辦電影主題特別場，嘻哈天菜高爾宣OSN 、創作才女芮德RĒD°和歌手王ADEN一同出席擔任台版「機密特務」，讓高爾宣和芮德直呼榮幸，「也是我們首度跨界好萊塢電影的宣傳！」

為了這場盛會，爾宣和芮德還請出設計師精心打扮，靈感來自片中阿蓋爾的中山領西裝以及杜娃黎波的金色性感洋裝，「感覺就像是出席國外首映會走紅毯，不僅讓看電影增添了一份儀式感」。此外，2人也都是亨利卡維爾的忠實粉絲，很期待這次他久違在電影中的演出，「尤其那個獨特的阿蓋爾頭造型實在令人驚喜，帥度破表」，並稱，身為貓奴和貓咪控的他們，看到預告有一隻爆可愛喵星人跟隨主角一起出任務，興奮表示「只要有貓就給讚，想立馬衝戲院看這部電影」。

《機密特務：阿蓋爾》由《金牌特務》系列導演馬修范恩編導，故事敘述布萊絲達拉斯霍華飾演的暢銷諜報小說作家「艾莉康威」，個性孤僻、生活低調，平常最喜歡宅在家，邊打電腦邊陪愛貓「阿飛」玩，有一天她筆下虛構的特務「阿蓋爾」一項企圖破獲全球間諜組織的危險任務，竟呼應了現實世界中一個間諜組織的機密行動，讓她安穩平靜的居家生活從此就被搞得天翻地覆，為了逃避職業殺手的追殺，就必須和時間賽跑，在世界各地走透透。