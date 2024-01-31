美國總統拜登在近3年的時間，都盡量使用「另一個人」和「我的前任」等委婉語來取代直呼美前總統「川普」本名。不過，隨著美國2024選舉將近，各界都認為川普和拜登這對政敵會再次在11月展開對決。現下，拜登的演講充斥著這樣的字眼：「川普」。

美國新聞網站Axios指出，拜登在言論上的微妙轉變，清楚地表明，他的團隊正處於大選模式，並希望將白宮競選視為拜登和川普之間的對決，而不是對拜登總統任期的公投。

Axios根據拜登的演講筆錄進行對比，指出拜登在去年11月底開始，便特意提及川普的名字，且提及的次數愈來愈頻繁。像是拜登27日在南卡羅來納州的一次演講中，便說出「川普」名字22次，還2次稱他為「失敗者」，甚至還叫川普為「胡佛川普」。

報導指出，拜登的轉變是在民調顯示他落後於川普之後發生的，民主黨策略家敦促拜登更有力地攻擊川普。拜登的前助手稱，拜登在2021年初決定不想公開提及川普的名字，因為他個人對這位第45任總統不屑一顧，這也是拜登在就任總統後，試圖降低國家氣氛的一種策略。

前白宮聯絡室主任、現任CNN撰稿人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）告訴 Axios，「總統對川普所代表的東西有一種發自內心的厭惡和不信任，因此，拜登不想不斷地引用他並將他放在首位和中心位置，是讓他擺脫我們政治中心舞台的一種方式。」

她還說，「讓川普處於領先地位，並不能真正帶來兩黨的成功，而總統在2021年和2022年取得成功。」她補充說，拜登在言論上轉向提及川普「在這個詞的興衰中是有道理的，因為現在我們正處於大選的門口」。拜登前新聞秘書莎琪（Jen Psaki）則告訴Axios，這是「總統任期開始時有意識的決定，但針對同一個人的連任競選顯然是一個不同的時刻。」

不過，對於避開川普名字，拜登並不孤單，因為美前眾議長裴洛西和其他民主黨人在最近改變態度之前，也基本上避免使用川普的名號。像是《洛杉磯時報》去年3月所寫的那樣，裴洛西煞費苦心地從不提及前總統川普的名字。但裴洛西現在也頻繁地提到川普的名字，她上週告訴《MSNBC》，「我不會花太多時間在川普的認知障礙上。」