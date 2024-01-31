新北市長侯友宜主持板橋國中校舍改建及擴建附設新月旗艦型幼兒園動土典禮。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜主持板橋國中校舍改建及擴建附設新月旗艦型幼兒園動土典禮。（王揚傑攝）

新北市政府改建板橋國中校舍及擴建該校附設新月旗艦型幼兒園，今（31）日由市長侯友宜主持工程動土奠基典禮，地方民代、里長等各界貴賓也到場見證。侯友宜表示，幼兒園興建工程預計明年5月完工，新月幼兒園將由原來的7班大幅增至18班，成為全國最大的旗艦型非營利幼兒園，同年8月就可招生。

該工程總經費約4.4億元，由新北市府編列3.9億元，教育部補助5451萬元。新建築物計有2棟，分別是地上5層樓的國中校舍及地上3層樓的幼兒園，全案預計2025年完工，除了提供區域學子優質永續學習環境，同時兼顧板橋區托育需求。

侯友宜表示，新北市致力優化托育環境，公共化幼兒園自2019至2023年已增設211班，增加幼生收托5444名，公共化幼兒園收托數居全國第一，市府團隊將持續活化學校餘裕空間及爭取民間公益捐贈空間，繼續增設公共化幼兒園，落實幼兒照顧減輕家長負擔。

教育局長張明文表示，板橋國中新建校舍採「回」字型動線規畫，可獨立分區幼兒園與國中部，校園建築融入環保永續精神，完工後預計可取得銀級綠建築標章。幼兒園以「天空下的樹蔭樂園」為設計概念，八角樓外觀意象主要是提升幼兒園的童趣性，並有樹屋遊戲場、親子多功能活動室及天空運動場等空間，可結合幼兒園課程多元使用，預計可收托400名幼生，包含4班2歲專班。

新北市議員江怡臻表示，肯定侯友宜市長持續努力打造友善生育環境，在市府經費有限情況下，仍選擇優先照顧孩子，減輕家長負擔。新北市在校舍改建新建以及幼托園所需求龐大，以桃子腳學校校舍新建，中央僅負擔15％，負擔沈重。

江怡臻指出，新政府新國會即將上任，期盼苦不能苦孩子，窮不能窮地方，呼籲中央重新思考經費比例與政策方向，讓第一線教育能夠獲得更多支持。

新北市議員黃淑君表示，板橋公幼比例低於全市平均，常常面臨供不應求的窘境，配合板橋國中校舍改建，增設旗艦型幼稚園解決地方問題，但呼籲新北市政府，幼稚園建置不只有公幼增設，私幼協力也非常的重要，如何協助私幼營運也是一大課題。

黃淑君提醒，新北市長期缺乏建置學齡前特教資源，導致孩子錯失學習機會，也應該一併考量，落實學齡前資源之建置，今年度新北市教育局獲中央補助上百億，希望共創地方教育基礎，造福學童。