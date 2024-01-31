該聯合授信案主要用途為償還既有金融負債、充實中期營運週轉金暨採購再生能源及其憑證所需，由臺灣銀行與第一銀行共同擔任管理銀行，參加銀行共有18家。在金融機構積極參貸之下，該聯合授信案回覆承諾額度高達新臺幣780億元，超額認購達到260%，最終以新臺幣400億元結案，為近期銀行團參貸意願最為踴躍、承諾額度最高之案件，充分顯示金融同業對友達光電營運理念及發展策略給予支持與肯定，友達光電即使面對景氣波動及市場需求趨緩，仍能高度展現管理成效，並維持整體財務結構穩健。本聯合授信案同時為永續連結聯貸案，顯示銀行業除追求合理利潤外，亦能善盡企業社會責任，並以實際行動支持友達光電永續成長。

友達光電於111年正式成為全球再生能源倡議組織RE100的會員，成為全球顯示器製造業中首家承諾於139年全面使用再生能源的企業，此外，在企業永續推動成果上，友達光電持續名列臺灣證券交易所公司治理評鑑前5%，並獲得MSCI ESG 評鑑A級，以及台灣企業永續獎十大典範企業、國家企業環保獎、S&P Global永續年鑑排名前5%及彭博性別平等指數等諸多國內外榮耀。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計，112年臺灣銀行於臺灣聯貸市場擔任統籌主辦行（Mandated Lead Arranger, MLA）及額度分銷行（Bookrunner）排名蟬聯雙料冠軍，並榮獲亞太區貸款市場公會（Asia Pacific Loan Market Association, APLMA）評選為「111年臺灣年度最佳聯貸銀行」。