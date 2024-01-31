士林地檢署偵辦國民黨前中常委蕭景田幫助台北市議員林杏兒賄選案，去年依公職人員選舉罷免法中投票行賄罪起訴蕭、曾繁川共11人，檢方第二波偵結，以收受賄絡罪嫌，再起訴13名國民黨籍里長，另有3人落選，共16人遭起訴。

第二波被起訴的16名里長候選人為台北市第1選區永欣里潘萬生、吉利里劉序剛、稻香里張義博、泉源里陳志成、永明里何麗玲、榮華里何漢清、湖山里李秋霞、振華里郭崇儀、中和里黃景煌、秀山里陳壽彭、清江里李炳廉、福德里楊錦宗、天和里莊福來、東山里陳文賢、三玉里羅志傑、蘭雅里萬天榮，其中張義博、楊錦宗、莊福來落選，其餘為現任里長。

起訴指出，蕭、曾因認為林杏兒選前情勢不佳，在北投區石牌路一段林杏兒的競選總部，先由曾繁川規劃路線，由志工李柏毅開車，經由林杏兒的前夫郭振豪同意，駕駛登記登在企業公司名下的轎車載送蕭景田，分別在2022年11月21日至23日到里辦公室等處，以每票1萬元向同黨籍里長賄選，其中第一波起訴9人緩起訴1人、第二起訴16人，其中李炳廉拿2萬，另外有8人因證據不足不起訴。

其中16名里長候選人當中有14人坦承收錢，2人否認收到錢，但否認有主觀犯意，均稱是協助國民黨輔選、參與活動的費用，但起訴書載名，檢請法院考量若被告在審理中坦承，給予緩刑的機會。