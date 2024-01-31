新春到來正式聚餐旺季，不過荷包恐要捏緊了，繼麥當勞、達美樂相繼調漲後，肯德基也宣布2月1日起微調6項餐點，同時祭出一系列優惠犒賞顧客。

肯德基表示，考量整體營運成本，經全面審慎評估後，將微調部分產品價格，盡可能降低對顧客影響。自2024年2月1日起微調6項餐點，調幅平均低於4元，主要商品皆維持原價，調整6品項為青花椒香麻脆雞微調3元、義式香草紙包雞微調5元、花生熔岩咔啦雞腿堡微調7元、雙色轉轉QQ球微調5元、單顆蛋撻微調2元、香酥脆薯微調1-3元。

2月1日至2月5日連續5天新春回饋，包括上校雞塊、玉米濃湯、可樂享買一送一、隱藏優惠碼最低下殺48折。2月1日至2月9日期間，凡前一日完成官網預購，消費滿800元即送原味蛋撻禮盒兌換券乙張、滿1600元加碼再送原味蛋撻乙盒。另推「PK隨饗券／點數一鍵轉送超方便，優惠42折起」，炸雞、蛋撻一次買分次取，回饋點數2點折抵1元，輕鬆兌換折價券再享免費兌換炸雞、玉米濃湯等美食，全台門市跨店隨取。