崔大哲（左）在《紅氣球》中被迫與女友分開。（緯來戲劇台提供）

韓國男演員崔大哲是許多韓劇中的配角，在《紅氣球》中飾演寄居在在哥哥家的離婚男，是徐智慧、鄭侑敏的小叔，看到徐智慧被渣男欺負，還跟著哥哥出發去為姪女討公道，是被老婆戴綠帽的男人，成全老婆與小王，自己卻成了下場悽慘的魯蛇男，被大嫂追著生活費，還得睡在沒地熱的房間裡，為了在雜貨店賒賬，還得誇張地稱讚闆娘婆婆太美麗。

這次在《紅氣球》中飾演被離婚又沒錢的單親爸爸，崔大哲因為年輕時被迫與深愛的女友分開，2人各自成家，婚姻破碎後再度相遇，但女友父親卻無法諒解，還對他大甩耳光，可說是慘上加慘。飾演女友富豪父親的尹柱相就跟崔大哲說，甩巴掌這幕他會真的打，雖然崔大哲也做好心理準備，但資深前輩一出手果然不同凡響，讓他疼到差點忘了台詞，還短暫失憶一下。

不過戲外卻有著幸福又支持他的家庭，與妻子交往5年結婚，舞蹈系畢業的他投入音樂劇演員的工作，但工作有一搭沒一搭，到處去試鏡，妻子為了支持他的夢想，去超市上班維持家計，當聽到老公試鏡上了《奇妙一家人》中男主角弟弟的角色時感動到流淚，崔大哲自此就常以綠葉之姿在韓劇中出現了。

《紅氣球》每週一至週五晚間8至10點在緯來戲劇台播出。