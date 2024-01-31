嘉義市31日下午近4點驚傳潑硫酸事件，竹園派出所對面有一對男女疑似起口角，女子突拿出一罐硫酸往對方潑過去，手臂等肢體灼傷的男子痛得大聲哀號。
派出所員警聽到悽慘叫聲衝過去了解，見兩人手部明顯灼傷，地上還留著一瓶濃潑硫酸，馬上叫救護車，目前意識清楚兩人都已送醫。
經警方初步了解，當事人蔡女與王男已經離婚，女方過去疑曾多次被家暴，今兩人不知為何在街道就吵起來，蔡女被揮拳毆打，氣憤拿硫酸潑過去，警方目前調閱監視器影像，釐清案情中。
嘉義市31日下午近4點驚傳潑硫酸事件，竹園派出所對面有一對男女疑似起口角，女子突拿出一罐硫酸往對方潑過去，手臂等肢體灼傷的男子痛得大聲哀號。
派出所員警聽到悽慘叫聲衝過去了解，見兩人手部明顯灼傷，地上還留著一瓶濃潑硫酸，馬上叫救護車，目前意識清楚兩人都已送醫。
經警方初步了解，當事人蔡女與王男已經離婚，女方過去疑曾多次被家暴，今兩人不知為何在街道就吵起來，蔡女被揮拳毆打，氣憤拿硫酸潑過去，警方目前調閱監視器影像，釐清案情中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。