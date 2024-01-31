女子手臂也潑到硫酸，由救護人員進行緊急處理後送醫。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

警方到場時，地上還留著一瓶濃潑硫酸。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市31日下午近4點驚傳潑硫酸事件，竹園派出所對面有一對男女疑似起口角，女子突拿出一罐硫酸往對方潑過去，手臂等肢體灼傷的男子痛得大聲哀號。

派出所員警聽到悽慘叫聲衝過去了解，見兩人手部明顯灼傷，地上還留著一瓶濃潑硫酸，馬上叫救護車，目前意識清楚兩人都已送醫。

經警方初步了解，當事人蔡女與王男已經離婚，女方過去疑曾多次被家暴，今兩人不知為何在街道就吵起來，蔡女被揮拳毆打，氣憤拿硫酸潑過去，警方目前調閱監視器影像，釐清案情中。