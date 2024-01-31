屏東潮州警分局為降低交通事故，利用大數據分析找出轄內、包含潮州鎮、竹田鄉、新埤鄉等10大易肇事路口的熱時、熱點及主要肇因，將加強重點取締違規。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東潮州警分局為降低交通事故，利用大數據分析找出轄內、包含潮州鎮、竹田鄉、新埤鄉等10大易肇事路口的熱時、熱點及主要肇因，將加強重點取締違規，此外，因近期潮州鎮台1線路段發生2起因超速釀成的嚴重車禍，該路段將加強取締超速。

據潮州警分局統計指出，去年轄區10大易肇事路段，當中以潮州鎮介壽、長春路口（光春圓環）發生事故17件最多，潮州鎮延平、長興路口（建基圓環）發生14件次之，潮州鎮永德路、興隆路口及和順街、延平路口各發生13件並列第三，再來是潮州鎮民治路、愛河路口及台1線、彭城路口10件，新埤鄉新中路、中正路口及竹田鄉台1線、自強路口8件，竹田鄉富豐路、美崙路口7件，潮州鎮永坤路、四維路口6件。

警方分析，事故肇事因素有「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」及「轉彎未依規定」等，而主要事故時段為晚上6至8時、上午6至8時及下午4至6時，多為民眾上下班通勤時間，呼籲所有用路人行經路口時應特別減速慢行，確認安全無虞後再通過。

警方表示，將就10大易肇事路口加強重點取締違規，此外，近期潮州鎮台一線路段發生2起因超速引起的嚴重交通事故，因此也將針對該路段加強取締超速，呼籲駕駛人行經這些路段或路口務必提高注意、小心駕駛。

潮州警分局長林明波表示，為有效降低交通事故發生，將陸續邀集各路權主管單位共同會勘10大易肇事路段，提出交通工程改善措施，並因應轄區特性製作交通事故案例影片，希望能加深民眾印象，共同營造友善安全的交通環境。