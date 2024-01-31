民眾黨今（31）日宣布，派出準立委黃珊珊參選立法院長，引發外界熱議，對此，命理專家清水孟國際塔羅小孟老師從星座角度，分析可能局勢發展。

小孟老師今在臉書發文表示，黃珊珊是天秤座，此星座本身代表法律、律法，所以她很適合來擔任這個角色，她若來擔任，會像聖母馬利亞「帶領7位聖潔天使」，平衡藍綠兩邊；另外，7位白色天使也能一一看穿誰最污穢，並由最不受污染的大天使長一一點名惡行出來，一同來協助聖母瑪利亞（珊珊姐）完成人生體驗。

國民黨立法院長候選人韓國瑜方面，小孟老師指出，韓是雙子座，在星座上唱作俱佳、圓滑度和人緣非常好，很能串連遊走在各黨派間，有喜感、身段放得下，且不會太獨裁，若他來當立法院長會很和諧。

至於民進黨候選人游錫堃，小孟老師提到，游的星座是金牛座，個性認真肯做，也很會吞忍，然而，金牛座的院長要維持各派系，需要有能力的助手來操刀。在小孟老師看來，牡羊座的民進黨立法院副院長候選人蔡其昌，有幫游錫堃處理大小事的執行力，「這兩個組合很在地本土化，台味十足」。

最後，小孟老師總結，2月1日將是「聖母瑪利亞、韓星與台味咖」的對決，且說不定到最後，聖母會自動棄權，用偉大的神愛來成全其他人，「貞操過人她背後的造物主，把這一局佈的真好，台灣明天加油」。

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