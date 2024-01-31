英國創作歌手Ed Sheeran（紅髮艾德）將於2月3日在世運主場館開唱，高雄市交通局表示，世運大道周邊將實施交通管制，並安排捷運、台鐵加密班次協助歌迷進、散場，也另安排免費接駁車，可以從高鐵左營站往返世運演唱會現場。

交通局表示，世運大道活動當天將會進行交通管制，且周邊沒有提供汽車停車空間，提醒參加演唱會盡量搭乘大眾運輸工具，捷運已規劃提高疏運量能，將縮短班距為3至4分鐘，台鐵及台灣高鐵為服務外地歌迷，將加開北上列車。

主辦單位也將提供免費接駁車服務，演唱會當天下午3點至7點半提供高鐵左營站或台鐵新左營站前往演唱會世運主場館接駁服務；散場時間晚間9點至11點半同樣提供免費接駁車，協助歌迷返回高鐵左營站或台鐵新左營站。

交通局補充，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運臨停接送，再搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達演唱會場；另外，活動有提供機車臨時停放區，於世運主場館西北側、軍校路西側及緯六路，開放時間為2月3日上午8時至晚間11時，騎車前往的樂迷可多加利用。