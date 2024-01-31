桃園市政府計畫興建龍潭轉運站，期盼改善當地塞車問題，市議員徐玉樹說，市府辦理龍潭都市計畫第4次通盤檢討推動產業專區案未定之前，地方爭取在國3龍潭交通道附近的大昌路，先以租地方式規畫興建龍潭轉運站，以期盡速管理國道客運，改善龍潭塞車問題。

市府交通局說，桃園市政府原擬配合龍潭都市計畫第4次通盤檢討案規畫興建龍潭轉運站，由於該案所需時程較久，卡在用地問題，民代建議先找一塊臨時用地採租用方式蓋龍潭轉運站，目前已經在尋找適合土地，若找到合適地點，會以租用土地方式推動設置龍潭轉運站。

徐玉樹說，考量龍潭都市計畫發展，大昌路為龍潭交流道主要聯絡道路，長途客運路線多，該處也是國道客運重要的中繼站，目前龍潭都計第四次通盤檢討案送交內政部修正審議，該案未來規畫11公頃產業專區，除設置龍潭轉運站外，未來桃園捷運橘線也會在此設置捷運站，該區域將會成為龍潭的蛋黃區，可徹底解決龍潭市區塞車問題。

他說，要求市府應加速龍潭都計案推動期程，該案通過加上區段徵收至少來還要7、8年，所需時間太久，所以建議市府應該先在大昌路附近尋找空地租用，先行規畫設置龍潭轉運站，不僅可增加國道客運量能，也符合民眾往返其他縣市通勤需求。