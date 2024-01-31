宜蘭縣長林姿妙（左五）、議長張勝德（左四）等嘉賓一同出席剪綵典禮。（吳佩蓉攝）

清水地熱教育館展示地熱發電歷史及互動體驗區，及2組示範小型發電機組。（吳佩蓉攝）

清水地熱教育館展示地熱發電歷史及互動體驗區，及2組示範小型發電機組。（吳佩蓉攝）

2組示範小型發電機，每小時可發電750度電。（吳佩蓉攝）

全台首座「清水地熱教育館」位於宜蘭縣清水地熱遊憩區旁，今（31日）正式啟用，館內展示地熱發電歷史及互動體驗區，及2組示範小型發電機組，讓遊客了解發電的過程與成果；目前民眾憑門票票根可至賣店全額折抵商品、享免費泡湯體驗等優惠。縣長林姿妙邀大家一起來深入了解地熱能源對環境永續的重要性。

宜蘭全台首座「清水地熱教育館」正式啟用

宜縣府為積極配合推動再生能源發展，2002年起重新探勘、評估修復地熱井，於2016年依據「促進民間參與公共建設法」進行招商，2017年7月14日與將捷集團結元公司完成簽約，2021年10月27日完成台灣近30年來第一座容量超過百萬瓦的第一型4.2MW地熱電廠。

縣府為落實綠色能源推廣，於促參案招商時的契約規範興建範圍應包含地熱教育館，遂結元公司投入近3000萬元，歷經2年多的時間興建、設計及營運規畫，去年完工並在10月30日試營運，今日起正式啟用。

教育館有1層樓高，樓頂觀景台尚未開放；1樓分為地熱探索展示廳、發電機房展示區及賣店；展示區域包含時光隧道區回顧地熱發電歷史、地熱資源、地熱發電的流程與設備及綠能效益等；還有模型區和互動體驗區；亦可透過玻璃櫥窗觀察發電機組運行及產電實況，為遊客注入地熱能源新知識，提升園區觀光亮點。

結元公司工程營運部副總經理林銘洋表示，教育館開園時間從上午9時到下午4時，門票為成人100元、兒童與團體票50元，三星、大同鄉民免費，館內常駐導覽人員；目前推出多項優惠，門票票根可到賣店全額折抵，2月1日到29日憑票根到清水泉湯屋免費泡湯；另憑湯屋發票也可免費參觀教育館。

林姿妙說，清水地熱園區原本就深受遊客喜愛，現在賦予地熱能源與環境教育的使命，讓遊客在享受煮蛋、泡腳及泡湯的同時，亦能增加新知識；教育館呈現了綠色能源及其多元化的附加加值，為宜蘭帶來更多綠能發展的可能性，大家一起拚出宜蘭好生活。