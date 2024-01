公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》於本週五晚間晚上播出紀錄片《媒材共和國,羅懿君的創作世界》,呈現羅懿君的創作理念與歷程。羅懿君關注台灣經濟作物多年,自2013年開始,陸續採擷香蕉皮、菸草、甘蔗渣為媒材,創作不同形式的物件與空間裝置,探討全球化的世界中,物資與移民流動,以及經濟剝削與霸權。

羅懿君表示,使用媒材創作的過程中均需運用非常大量的勞動力,更不諱言,「透過這些媒材,還有我的身體實踐去探討、去展示一個作為人的價值。」

羅懿君1985年生於台北,國立台灣藝術大學美術研究所畢業。曾獲文化部補助,於日本、印度、荷蘭和美國等地駐村,進行現地創作。2013年於日本橫濱 BankArt Studio NYK 駐村創作期間,發現與台灣香蕉價差六倍的菲律賓香蕉充斥著日本超市,背後展現剝削與歷史殖民議題,於是,她開始以風乾的香蕉皮幻化成素描筆,創作《芭娜娜.バナナ.Saging》(Banana in Taiwan, Japan and the Philippines),從香蕉的進出口與全球市場,關注其反應在政治、經濟以及農民勞工長期受剝削等議題。

2014年羅懿君在美國波士頓當代國際藝術中心 (Contemporary Arts International,簡稱 CAI) 駐村期間,發表《香蕉的正義─戲劇性的跨國交易與暴動》展覽,她以收集來且曬乾的香蕉皮,製成三件如畫作般的空間裝置作品,包括《香蕉共和國歷史》、《購物籃的聯合抵制》及《香港雨傘革命》,此系列並榮獲2015年高雄獎首獎,受邀於日本、德國展出。2016年於日本福岡亞洲美術館駐村,創作《熱帶蒐藏》榮獲2017桃源創作獎首獎。2021年以《糖蜜、酒精、健身工坊,是什麼使今日的生活變得如此不同,如此有魅力?》榮獲台北美術獎優選,2022年舉辦《黑・金・白》個展。

長期以香蕉皮做為創作素材,如何取得為數眾多的蕉皮?羅懿君笑說,家人們各個「聞蕉色變」,時常需要分送香蕉請鄰居一起吃,而且「必須要囑咐鄰居們,那個香蕉吃完,皮要把它還給我們。」成為枯燥創作生活中的趣事。

取得新鮮香蕉皮之後,羅懿君會在住家頂樓建置曬場,趁著出太陽的日子把香蕉皮曬乾,褪去水份留下韌性,然後再熨燙、拼貼、上生漆,經過重新組織之後,香蕉皮被打造成一幅幅作品。

羅懿君表示,《購物籃的聯合抵制》是以美國家族企業─Market Basket撤換眾人愛戴的總裁,員工自發性罷工抗爭事件報導為藍本,以超現實手法重新安排身為堂兄弟的兩位執行長,互相對弈。鏤空的大型蕉皮織畫透過光線投影、折射,疊加出空間感,氣味更觸發想像,讓觀看者用感官聆聽一場關於對抗世界和權力的故事。

《黑・金・白》個展取自羅懿君三個不同系列的創作,分別是風乾香蕉皮的「黑色」、烘乾菸葉的「金色」與甘蔗纖維的「白色」。藝術家使用這些與土地有深刻連結的地方物產作為創作媒材,關注研究經濟作物與其背後的歷史脈絡,並梳理它們彼此間的交會關係。