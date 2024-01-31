原經綠處長湯國榮則調任縣府秘書。（本報資料照片）

春節前夕，彰化縣政府人事異動，縣府31日下午發布2單位1級主管人事異動，包括縣府計畫處副處長陳昌茂，將代理計畫處長，原計畫處長施敏華則調任參議，另外經濟暨綠能發展處副處長郭至善代理經綠處長，原經綠處長湯國榮則調任縣府秘書。

這波異動名單，在今天下午公布，距離上次彰化縣政府1級主管調動，也才5個月，今天下午縣府突公布1級主管異動，包括計畫處、經濟暨綠能發展處等2處，今天宣布明天就將走馬上任。

其中今年47歲的計畫處代理處長陳昌茂，是國立彰化師範大學財務金融技術學系博士，2004年特種考試地方政府公務人員考試3等考試、2022年薦任公務人員晉升簡任官等訓練及格，曾任財政處專員、科長、彰化縣地方稅務局科長、縣府地政處科長、縣府計畫處副處長等職。

經濟暨綠能發展處代理處長郭至善，是國立彰化師範大學工業教育與技術學系碩士，1994年專門職業及技術人員高等考試水產養殖技師、2019年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，曾任彰化縣環境保護局技士、縣府農業處技佐、技士、科(課)長、副處長、經綠處副處長等職。