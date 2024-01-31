前嘉義縣議員黃芳蘭被控自2015年間起，與兒子張姓男子申報公費助理補助款以少報多方式，從公費助理張姓證人戶頭詐領新台幣63萬多元，近日嘉義地檢署偵結，依違反貪汙治罪條例起訴黃芳蘭母子，由於距檢警介入偵辦已過了2年多，黃芳蘭得知被起訴相當驚訝，表示會循司法程序進行。

嘉義地檢署起訴書指出，62歲黃芳蘭2014年至2022年期間，擔任嘉義縣議會第18屆、19屆議員，被告張男2014年12月起擔任母親黃芳蘭服務處總助理，協助處理帳務及助理費用請領等業務，至於證人張男是黃芳蘭丈夫與原配妻子的孫子，自2015年5月1日起擔任黃芳蘭公費助理，每月薪資為2萬5000元。

嘉義地檢署3年前接獲檢舉，指黃芳蘭及兒子涉嫌向縣議會詐取公費助理補助款，經嘉義市調查站調查，於2021年10月間前往黃芳蘭兒子位於民雄鄉住家等處搜索，查扣另名證人、助理張男帳戶存摺、印章等證物。

起訴書指出，證人張男擔任黃芳蘭議員公費助理時，帳戶、印章原本由黃芳蘭丈夫保管，其丈夫於2016年5月間過世後，改由兒子保管帳戶、印章，之後被告張男再把每月滙入證人戶頭的助理費轉到自己的戶口，將低於領得公費助理補助款的薪資，以轉帳等方式，存入證人張男帳戶，餘款項則以支付黃芳蘭、張男家族花費、償還公司貸款本息等私人用途，合計詐取補助款63萬620元。

檢方表示，黃芳蘭未當議員時，曾擔任丈夫的議員助理，加上擔任2屆的議員，應明知公費助理補助款不得以少報多或從中將部分補助款挪作他用，黃芳蘭及兒子張男不實申報公費助理補助款行為，均已涉及貪汙治罪條例的利用職務機會詐取財物罪嫌，近日依法起訴母子2人。