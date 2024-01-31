傳出總統當選人賴清德找2位民眾黨卸任立委入閣，民眾黨秘書長周榆修今指出，目前還沒有任何訊息、接觸，原則上對於所謂聯合政府，柯文哲態度很清楚，應該是黨對黨，在這基礎上往前再來談。

針對傳出5位中央委員請辭？周榆修表示，有關昨天媒體報導，今天中午開會，大家開誠布公聊天，五位委員中一位因為個人健康因素、一位要移民，外界會湊在一起講，事實上有不一而足的原因，但對他來講，黨務工作是他的工作，溝通再溝通是最基本的。至於其他三位則沒所謂的辭職書。

對於部分中央委員認為無法面對面溝通，周榆修強調，其實溝通管道都算暢通，以黨務工作來講，溝通是秘書長主要工作，自己會到第一線去。這是有則改，無則加勉，應該越來越好，柯主席也是很直白的人，若哪裡可以加強的地方可加強。

周榆修說，根據民眾黨組織章程，若有人員異動會依規定處理。至於前立委蔡壁如回任中央委員？周榆修指出，2月7日有實體會議，會在那再繼續討論。