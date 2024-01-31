長榮海運（2603）今日召開董事會，斥資167.63億元通過取得台北港貨櫃碼頭公司5.84％股權、意大利海運公司100％股權、斯里蘭卡可倫坡港南亞碼頭 5％股權，以及英國地區Evergreen House辦公大樓。對於海運前景，長榮海運總經理吳光輝表示，除了紅海問題要持續好幾個月，下半年有美國東岸碼頭工人談判，都是潛在變數，今年不敢說「審慎樂觀」，比較傾向「謹慎對待、隨時因應」。

長榮海運今日通過三大投資案，台北港為長榮海運位於台灣北部之主要靠泊港，為具有直線型、深水及先進自動化作業之國際碼頭，能滿足大型化船舶作業需求，且營運獲利穩定成長，本次擬以新台幣4億185萬元取得台北港貨櫃碼頭公司5.84％股權，交易完成後，長榮海運持股預計將達到33.69％。

長榮海運也代子公司長榮亞洲說明，為拓展歐洲地區之服務網絡，藉由經濟規模降低營運成本，以強化營運彈性，將斥資4.05億歐元(約新台幣136.54億)取得意大利海運公司100％之股權。

此外，長榮海運之子公司永華投資有限公司，擬以1,980萬美元(約新台幣6.16億)取得斯里蘭卡可倫坡港南亞碼頭5％股權，該碼頭位處通往印度次大陸重要的樞紐深水港，擁有直線式碼頭及水深15米優勢，歷年營運績效良好，交易完成後，持股預計將達到10％。

另長榮海運之子公司長榮海運英國公司擬以5300萬英鎊(約新台幣20.92億)購入Evergreen House大樓，供辦公室長期營運所需。Evergreen House大樓位處英國地區且為長榮海運英國公司常年租賃的營運處所，該大樓地理位置良好，除能符合公司長期營運處所規劃所需，亦能節省租金並具有未來增值潛力。