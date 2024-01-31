受寒流及農曆春節將至影響，雞蛋價格已連續2周調漲，批發價達到每斤52元的高價位，蛋價走勢與量能是否充足讓各界相當關心。農業部代理部長陳駿季今（31）日表示，目前產量還算穩定，若未來缺口達到100萬顆才會啟動進口，並交由民間貿易業者辦理。

為因應農曆春節消費需求增加，陳駿季昨日與行政院長陳建仁等人，一同前往萬大魚類批發市場及台北市第一果菜批發市場訪查蔬果及漁產交易情形，今日也召開記者會說明供應量能，並被媒體追問有關雞蛋連續漲價的問題。

陳駿季指出，目前國內蛋雞約3400多萬隻，每日可生產2400萬至2450萬顆蛋，儘管近期價格受低溫及年前需求旺盛影響有所上升，但今年禽流感控制得當，供應量仍可透過產業調度來滿足民生消費，缺蛋的機率應該不高，價格上漲的部分會尊重市場機制。

陳駿季強調，依照目前雞蛋的產銷狀況，短期內應不會啟動雞蛋進口，農業部將持續監控，若未來雞蛋缺口達到100萬顆才會評估是否啟動，並會透過降稅的方式讓民間貿易業者自行進口，不再由農業部或畜產會主導。