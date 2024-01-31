30日上午8時許尖峰時間，台北捷運文湖線1部列車發生異常警訊，北捷緊急安排約300名旅客改搭後續列車。北捷表示，經檢測疑似為列車訊號匯流排異常，為確認真因，將水平展開檢查可能發生原因，實施驗證及改善，未來也會將加強相關轉乘車站廣播及人潮管制等應變措施，以提升服務品質。

北捷表示，30日上午8時01分，文湖線行控中心主動監控列車運行，發現忠孝復興站月台往南港展覽館方向，1部列車發出警訊無法自動出發，為減少對旅客產生的影響，立即安排車上約300名旅客搭乘後續列車，另加強相關列車及車站廣播及人員疏導旅客，未造成延誤，後續營運正常。

北捷指出，經檢測疑似為列車訊號匯流排異常，為確認真因，將水平展開檢查可能發生原因，實施驗證及改善，未來也會將加強相關轉乘車站廣播及人潮管制等應變措施，以提升服務品質。

北捷說明，北捷設計採「失效自趨安全」（Fail-Safe）觀念，當系統偵測到異常訊息時，會立即啟動列車自動保護裝置暫停行駛，行控中心依標準作業程序，請旅客換搭其他列車，並將異常列車移離主線後，儘速恢復主線正常營運。

北捷指出，由於文湖線屬無人駕駛系統，車廂沒有配置司機員，為維護行車安全，車輛配有周全安全防護偵測設備，如煞車碟片裝有溫度偵測器、車輪胎壓偵測及軌道障礙物偵測等，為保障行車安全，只要偵測器發出警訊，列車就會自趨保護停車。