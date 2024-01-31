新春假期即將到來，不想出門的話，不妨打遊戲殺時間。Apple Arcade多款遊戲紛紛推出限時活動、主題關卡等應景更新，為龍年換上新裝，帶給玩家們一系列與龍年相關的有趣更新與驚喜，呈現更豐富的遊戲體驗，感受濃厚龍年氣氛。平台上提供超過 300 款的遊戲供玩家選擇。

Apple Arcade的「Hello Kitty Island Adventure」特別推出應景的「好運燈籠」慶典活動。（Apple提供／古明弘台北傳真）

蟬聯 Apple Arcade 排行榜並榮獲 2023 年度 Apple Arcade 遊戲的「Hello Kitty Island Adventure」，這款模擬生活遊戲，被譽為「三麗鷗版動物森友會」。玩家能與三麗鷗的經典角色一同展開島嶼冒險、闖蕩充滿謎題、挑戰和神秘寶藏的神奇海底世界。為迎接龍年，「Hello Kitty Island Adventure」特別推出「好運燈籠」慶典活動，一條龍飛過了友誼島，並留下許多象徵好運的珍貴龍珠，玩家們可以在慶典期間收集龍珠，換取特別獎勵。

「水果忍者 經典版+ 」（Fruit Ninja Classic+）是許多玩家抒發放空腦袋的療癒首選，這款經典熱門的切水果遊戲有多種模式，玩家可透過手指以削片、切塊的方式獲得高分，還可以使用獨特刀刃和特殊香蕉來達到最大效果，並在「石榴」身上瘋狂切片，達到最佳效果。為慶祝農曆新年活動，「Fruit Ninja Classic+」迎來虎、兔、龍3階段活動，完成遊戲關卡即可解鎖全新的虎爪刀、黃金兔刀刃以及繁榮龍之刃來慶賀新年。

玩家在Apple Arcade的「天天過馬路之登高塔」裡可以參與特別活動「龍疾風狂歡賽」，解鎖全新的木龍角色乘風翱翔、贏得豐富金幣。（Apple提供／古明弘台北傳真）

高人氣的「天天過馬路」續作遊戲「天天過馬路之登高塔」（Crossy Road Castle），延續原作的可愛角色，從巨型高塔的底層開始展開全新冒險！玩家將帶領動物們安全通過每一層樓裡充斥的陷阱、平台和怪獸，盡享合作爬塔的樂趣。為迎接農曆新年，「天天過馬路之登高塔」推出更新，巨大樹屋迎來了一位新成員，玩家可以參與特別活動「龍疾風狂歡賽」，解鎖全新的木龍角色乘風翱翔、贏得豐富金幣，並探索 20 個全新獨特關卡。

Apple Arcade 為 Apple 所推出的訂閱制遊戲平台，享受完全無廣告、沒有干擾、 沒有 App 內購買，無限暢玩超過 300 款遊戲，並且每週持續推出新內容。每月只要220元即可連線玩、離線玩，還能在iPhone、iPad、Mac 以及 Apple TV 上玩。