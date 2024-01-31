八德分局提供指玄宮於春節期間周邊交通管制資訊及替代道路方案。（八德分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區近年來因捷運施工及擴大重劃區人口增加，大湳交流道往介壽路段較為壅塞，為因應春節期間民眾年節出遊、前往廟宇參拜的人潮及車潮，八德分局結合義交於春節期間加強交通疏導並提前辦理會勘，商討如何紓解車流。

八德分局表示，日前已先行與廟方協調，春節期間應妥適規畫停車空間及人、車進出動線，強化周邊道路停車管理及出入口管制，必要時需實施總量管制或改採接駁車輛接送，才能有效紓解驟增的車流，並協請義交管制指揮，警民合作發揮最大效益。

警方也於春節前夕觀察各重要路口車流狀況，針對國2大湳交流道、八德埤塘生態公園、宮廟等重點路段等研議疏解車流的措施，並與義交共同執行交通管制措施及交通安全觀念，以利民眾順利返鄉、出遊及並深化守法意識及安全駕駛觀念。

八德分局分局長王鉉仁呼籲，春節連假期間，用路人需恪遵交通規則，遵從交通疏導人員指揮，行車注意路況，保持前後安全車距，切勿酒後駕車，預祝大家新年行車平安開心過好年。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！