全球城市永續網絡G-NETS資深主管國際論壇今（31）日在日本東京舉行，新北市副秘書長柯慶忠率領秘書處及消防局同仁參加，並在論壇中發表演說，行銷施政成果。此次論壇約有36個國家、50個城市與會，針對多元包容的社會、都市安全、環境保護等三項議題進行交流，柯慶忠也代表新北市長侯友宜向東京都知事小池百合子致意。

新北市今日以「新北市全災型智慧化指揮監控平台」為題於都市安全論壇發表報告，由消防局簡任技正黃弟勝分享新北在災害應變的創新作為與執行量能，並行銷新北市府歷年相關的永續行動及成果，同場發表的還有紐約、東京、多倫多、曼谷、奈洛比等城市。

另外，訪團昨日特別前往千葉縣，拜會縣議會議長伊藤昌弘。千葉市自2013年起，除受疫情影響暫停，每年都至新北參訪。藉此次出訪，柯慶忠也特別邀請伊藤議長及與台灣友好的川村博章議員再來新北，讓兩市深厚情誼朝下一個10年邁進。

侯友宜今日在秘書處市政會議專題簡報後表示，新北非常重視國際城市交流，也透過世界共通語言聯合國永續發展目標SDGs與全球互動。而今天專題簡報是由秘書處處長饒慶鈺以「以小看大 以人為本 打造智慧永續的市政大樓」為題進行報告。此次派員赴G-NETS分享智能防災成果的消防局長李清安，也十分支持防救災業務的國際合作，期盼藉由辦理國際論壇、參加國際會議，和其他城市分享與學習。

另外，侯友宜指出，新北率先全台，將SDGs融入在各項業務中，也做了很多創舉，將AI導入永續行動中，例如輔助降低碳排量，將傳統的文書業務理等。而未來挑戰會越來越多、難度也會越來越高，像是三重第二行政中心，將是公部門第一個要做到碳中和的行政大樓。侯友宜強調，市府團隊必須串起資源網絡，以創新實踐的精神，團隊合作，向前邁進。