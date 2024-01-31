周三泛歐Stoxx 600指數早盤升1.43點或0.29%，為487.06點。

金融服務股指數上漲0.5%。西班牙Santander銀行公佈2023年第4季獲利創新紀錄，表現優於預期，股價大漲1.7%。

現在市場焦點都放在聯準會於今日稍晚(台北時間周四清晨3點)，即將公布的利率決議，估將維持利率不變。市場更關心聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)隨後的新聞會談話，以找尋任何有關降息時間點的線索。

歐洲企業陸續發布樂觀的財報，以及市場對歐洲央行(ECB)降息押注的增加，推動歐股基準指數在本周一升至近兩年新高。歐股也有望出現連續第三個月的上漲。

丹麥製藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)大漲1.7%，股價衝上歷史新高。該公司近期擠身為歐洲市值最高的公司之一，公司在周三表示，由於廣受歡迎的減肥藥Wegovy的強勁表現，預計今年公司的營收和營業利益，將再創另一個雙位數成長率的表現。

瑞典時尚零售商H&M暴跌8.9%，表現墊底Stoxx 600指數成分股；稍早該公司公布第四季利潤出現下滑，同時執行長也決定離職。