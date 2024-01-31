陳美鳳身材超辣。（民視提供）

流蘇裝也很適合陳美鳳，大膽露出美腿。（民視提供）

陳美鳳吊鋼絲從天而降。（民視提供）

《2024民視第一發發發》過年節目「百人大開場」由胡瓜、陳美鳳帶領，與阿翔、白家綺、侯怡君、賴慧如、籃籃、張家瑋以及郭忠祐擔任主持人。其中「龍王降臨之龍鳳呈祥」表演單元邀請胡瓜、陳美鳳世紀合體，在各自的舞序中都有吊鋼絲，換了數套服裝，拚盡全力把表演做到最好。

陳美鳳頭頂「粉紅捲髮」、穿著鑽石短洋裝性感出場，由一大片白色布幕圍住全身，透光展現婀娜多姿的身材，給人無限遐想。火辣熱舞後，陳美鳳換上火辣亮綠色短裙，露出大片細腰，猶如時尚綠色小野貓勾引人心。最後套上華麗拖地羽毛外套，內搭亮片襯衫長褲，飛到空中展現鳳凰尊貴神態。

胡瓜穿上太空裝，帥氣從高空太空漫步飛到舞台上，秀出科技感十足的舞蹈，再快速變身，穿著奢華亮片長外套搭配長靴，扮演水型俠中的龍王，拿著重達6公斤的鐵製黃金三叉權杖大力揮舞，尖叫聲連連。最後陳美鳳從高空中與胡瓜合體，世紀同框的畫面令人震撼。

胡瓜說，這次與陳美鳳合體演出、吊鋼絲，一年一次的合作覺得很感動，2人練習不下數十次，把表演做到最好。陳美鳳也提到，胡瓜對於節目經驗豐富、要求嚴謹，跟他合作穩定可靠，放心把自己最美的一面獻給大家。