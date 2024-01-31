新北市議員黃淑君今（31日）批新北市府結合「新北幣」花費逾6000萬建置的行動支付NewTaiPAY系統，在2022年正式上線後，截至2023年12月中統計，下載數只有11萬，換算僅約新北市人口的2.75％，推動成效不彰。新北市研考會回應，NewTaiPAY至今合作商家數近1萬9000家，且新北幣會員與新北市民卡結合，整體會員數達86萬，非APP所呈現的下載數僅11萬。

黃淑君質疑，從新北幣推行之初，民意代表就不斷檢討，招商店家從4大超商增加百貨公司櫃位，但多集中於特定區域，或是市府舉辦的限時活動攤位，無助整體帶動地方經濟，也難以促進市民使用。去年12月初她在新北市議會質詢時，研考會稱還有500萬新北幣尚未完成發放，對照去年全年度新北幣預計發放編列達900萬，執行率連一半都不到。

黃淑君表示，因新北幣執行單位是新北市研考會所管之資訊中心，而資訊中心大多是資管人才，除系統建置外，對招商、行銷一無所知，市府推行重大政策卻缺乏跨局處整合，才是問題核心。

研考會指出，NewTaiPAY至今合作商家數已近1萬9000家，且結合經發局、觀旅局、青年局等13個局處及民間業者合辦計53場次活動，另新北幣會員部分已與新北市民卡結合，整體會員數已達86萬，並非網路上APP所呈現的下載數僅有11萬，且NewTaiPAY獲得「2023 GO SMART Award國際奬項」及「2023年IIA 國際創新獎」等國際大獎的肯定。

此外，今年執行重點將偏重於點數交換平台及與第3方電子支付的結合，以擴大支付的應用範圍及商家數，並藉由前述業者的服務平台既有的通路及資源，減少市府投入招商及行銷的成本，換取最大的效益。