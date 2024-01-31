巴基斯坦前總理理伊姆蘭汗（Imran Khan）及與妻子畢比（Bushra Bibi）因為涉嫌非法出售國家禮品被判處14年徒刑。本週三（31日）並且裁定他們夫妻未來10年內不得競選公職，同時處以7.57億盧比（約新台幣8465萬元）的罰款，專家們認為這是巴基斯坦軍方對選民做出的宣告， 一切都出於政治，所以是否會引起政治漣漪，下週大選就會揭曉。

2024年1月28日，巴基斯坦喀拉蚩，下週大選前的一次集會上，一名受傷警察躺在路上，與前總理伊姆蘭汗政黨巴基斯坦正義運動黨 (PTI) 的支持者發生衝突。（路透社）

據《半島電視台》（Al Jazeera）31日報導，昨天伊姆蘭汗才因洩漏國家機密而被判處10年徒刑，自去年8月以來身陷囹圄的伊姆蘭汗，依然面臨多起案件的審判。他的律師潘祖塔（Intezar Hussain Panjuth）告訴《半島電視臺》，他的妻子也已經向監獄當局自首。

伊姆蘭汗去年8月被判3年監禁，因為他在2018年至2022年4月擔任總理期間，伊姆蘭汗出售價值超過1.4億盧比（約新台幣1565萬元）的國家禮物。而他的巴基斯坦正義運動（PTI）已經被剝奪選舉權限，大多數候選人以獨立人身份參選。

巴基斯坦正義運動黨的官方人士布卡里（Syed Zulfiqar Bukhari）表示，對伊姆蘭汗的判刑是「再度成個巴基斯坦司法歷史上一個悲傷的日子」並質疑其合法性。

他告訴《半島電視臺》：「司法正在被肢解。這明顯是一個最高法院的錯誤判決，因為證人顯然受到威脅，」 主要證人被更換、未經交叉詢問，也沒有最終辯論，整個判決就像走個預定的過場一樣。」

巴基斯坦政治分析師阿爾梅達（Cyril Almeida）表示，對伊姆蘭汗的定罪是巴基斯坦軍方在下週投票前向人們發送的信息。

「將軍們告訴選民：『別煩惱了。別煩惱為伊姆蘭投票，因為他將在短時間內不被允許接觸權力，』至於選民是否服從（軍方）將在下週揭曉，這些指控是政治性的，定罪也是政治性的，如果和當時一樣，那麼逆轉也將會是「政治性」（人民抗爭）的。」