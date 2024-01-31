鼓勵女性積極參與運動、勇敢做自己的台新女子路跑賽，今年活動將於3月24日台中、4月14日台北進行兩場賽事，訓練夥伴adidas Runners Taipei特別開辦為期5周台中場及6周台北場，每周一次的女性專屬訓練營，即日起開放參賽者報名，賽事官方配速團隊也會參與團練，陪女跑友從練習場一路跑到賽道上。

台新女子路跑賽是專屬女性的賽事，男性朋友在不能上場的情況下，多半選擇以場邊加油、終點送水遞毛巾等方式參與，為了增加女孩完賽的信心，主辦單位今年在台北場找來6位特邀配速員陪伴並協助大家穩健配速，分別是10K組黃玠、21K組鄭子健、張哲豪、何政毅、田鴻魁、蔡孟儒，鄭子健是adidas Runners Taipei總教練，也是前台灣長跑國手，曾稱霸各大田徑與路跑賽事，這次將擔任半程馬拉松1小時30分的配速員，為了這個挑戰，他也重拾訓練菜單，並報名台北國道馬拉松以賽代訓，屆時將在最前線帶領從2017年組成的adidas配速團隊，幫助更多喜歡跑步的人奔向目標。

年後率先登場的台中場訓練營將從2月21日起每周三晚上7點開練，從台中市政府前廣場出發，繞行七期市政路段周邊；台北場訓練營則從2月27日開始，每周二晚上7點在森林跑站集結出發，繞行大安森林公園訓練，兩場訓練營全程由AR專業教練帶領配速員陪伴，從暖身運動、呼吸調節到跑步節奏優化，循序漸進地讓跑者們達到最佳的跑步狀態，訓練的目的不在競爭、而是一起突破，透過訓練激發潛力，姐妹們要一起美美的突破終點拱門。

2024台新女子路跑賽報名開放至今年2月15日下午5點，團體報名可享有專屬優惠，6人（含）以上團報者，每人提供LERICKSON美國時尚髮飾一條；30人（含）以上團報者，可享免費物資宅配（限集中寄送統一地址）及3米3團體休息帳一頂，更多詳細資訊可上活動官網查詢。