為配合金管會發布之上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)，精進永續資訊揭露及引領企業淨零，櫃買中心爰修正「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」相關條文，其中增訂實收資本額20億元以下之上櫃公司，自114年起應編製113年度之永續報告書，屆時所有上櫃公司將全數編製及申報永續報告書。

櫃買中心指出，為健全及強化上櫃公司及其董事會重視永續報告書編製責任，本次增訂永續報告書宜經董事會決議通過，並鼓勵上櫃公司編製永續報告書可參考SASB準則揭露行業指標資訊；另明定實收資本額20億元以上之水泥工業等11種產業別上櫃公司，應適用產業別永續指標。

考量編製永續報告書及確信作業時程規劃之實務，櫃買中心修訂上櫃公司應完成申報永續報告書之時點，由每年6月底調整為每年8月底前，另配合公開發行公司年報應行記載事項準則之修正，明定上櫃公司分階段適用揭露減碳目標、策略及具體行動計畫之時程，併調整溫室氣體盤查及確信之相關資訊揭露，修正該辦法之附表二-上櫃公司氣候相關資訊。