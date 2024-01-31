南投縣副縣長王瑞德說，去年12月25日推出「品味南投電商平台」，提供8款南投農特產直播銷售，成功帶動平台買氣。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

網紅煮婦阿芳老師（左3）直播帶貨，南投縣副縣長王瑞德（左2）等人串場，南投縣議員簡千翔（右3）也到場「贊聲」。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府去年底推出「品味南投電商平台」，31日邀網紅煮婦阿芳老師直播帶貨，搭配南投縣副縣長王瑞德、南投縣農會總幹事曾明瑞等人串場，行銷南投農特產品，150組超值商品不到半小時搶購一空，再加碼50組，南投縣議員簡千翔也到現場「贊聲」。

南投縣政府2021年推行「品味南投」標章認證機制，已輔導59家共141件產品取得標章，去年12月25日推出「品味南投電商平台」，31日舉行品味南投龍好買，邀擁有6知名網紅煮婦阿芳老師（蔡季芳）在縣府中庭舉行新春直播活動。

南投縣府集合南投縣農產運銷公司、南投縣農會、中寮鄉農會、小半天休閒農業區、菇字典、熱情果、碧綠合作農場等7家業者，提供8款南投農特產，包括蜜蘋果、龍眼乾、乾香菇、冬筍、豬肉酥等8項精選農產品，加入電商平台會員獲贈100元購物金，前150名下單享131元購物金折扣，還不限金額免運費，吸引大批網友搶購。

阿芳老師開直播帶貨，讓「品味南投電商平台」新增會員約500人，150組開賣不到半小時秒殺，網友留言「蜜蘋果還有嗎」 ，或哀嚎「我的冬筍沒有了」，甚至紛紛敲碗「阿芳老師出馬，150組量太少」、「可以加開組數嗎」，南投縣府應網友要求，加碼50組。

南投縣農業處表示，南投縣擁有得天獨厚的肥沃土地與雨水，特有的地理環境、氣候與風土，孕育豐富的農產資源，這次迎接龍年推出「龍優惠」、「龍歡喜」、「龍好買」、「龍鬥陣」等優惠，31日邀請阿芳老師配合年節買氣開直播銷售南投農產，一開播網路平台人氣立刻竄升，成功帶動平台買氣，迅速建立品味南投電商品牌。