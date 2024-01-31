網友不忘記叮嚀高嘉瑜，房間枕頭要好好清理一下，甚至好奇問枕頭套還在嗎？高嘉瑜親自回應，「在喔！」（取自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜之前曾公開閨房照，床上有一個泛黃枕頭。（圖／取自高嘉瑜臉書）

2024大選民進黨立委高嘉瑜連任失敗，她在臉書坦言，12年來沒有好好洗過車。有網友關心，枕頭有順便帶去洗嗎？網友甚至詢問，「那個枕頭套還在嗎？」高嘉瑜也在留言區回應，「在喔！」

民進黨立委高嘉瑜這次在立委選舉中，因為基進黨也推出候選人分票，導致輸給國民黨李彥秀，而今（31）日是他擔任本屆立委最後一日。

高嘉瑜29日在廣播節目《嗆新聞》表示，這次敗選算是很大的挫折和教訓，「未來是不是能夠重新再出發，這幾年的時間可以讓自己好好沉澱」。

高嘉瑜指出，過去十幾年她的生活非常忙碌，不是在問政，就是在服務選民，幾乎沒什麼自己的時間。

她半開玩笑稱，房間會如此雜亂，就是忙碌的成果，現在終於有時間可以整頓生活和房間，讓自己靜下來。

主持人黃揚明問高嘉瑜，「要不要入閣、再去選台北市議員？」她說現階段先沉潛、沉澱，再好好思考。

高嘉瑜今（31）日也在臉書坦言，12年來沒有好好洗過車，為了節省時間，常常都是在自動洗車沖一沖。這次足足花了四個小時仔細整理，從裡到外包括雜物一次清理，洗完真的煥然一新！

有網友關心，枕頭有順便帶去洗嗎？好好整理房間！好好休息一下！房間也要好好整理了！網友甚至詢問，「那個枕頭套還在嗎？」高嘉瑜也在留言區回應，「在喔！」