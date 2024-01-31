新北市前議員高敏慧因把議員補助款「賣」給業者，被依貪汙治罪條例判處5年徒刑確定，目前正在監服刑。新北地檢署調查又發現，高敏慧1998年至2010年擔任議員期間，利用人頭詐領助理補助費公款1141萬餘，起訴貪污；但新北地方法院認定高所得均用於私聘助理支出，僅構成偽造文書罪，定應執行2年6月徒刑，可易科罰金。

高敏慧因被檢舉利用親友人頭詐領助理費，並將錢挪做私用，檢方調查後認定，她與2名助理詐領助理費1141萬餘，款項大多用於繳納私人房貸貸款、車子貸款，依貪汙等罪起訴，高敏慧坦承有詐領助理費，但否認挪作私用。

合議庭認為，高敏慧為資深議員，理當以資深議員經歷及選民託付善盡民意代表責任，卻夥同助理詐領助理補助費，應予非難。考量高敏慧坦承部分犯行，依偽造文書罪多罪定應執行2年6月徒刑，可易科罰金。

高敏慧因與楊寶猜、王淑惠及呂世喜等10人，把議員補助款「賣」給需要經費辦活動或購置設備的業者；業者只拿到申請金額的3成，其餘7成變成議員們的「賄款」，最高法院依收賄罪各判有期徒刑2年到6年5月不等，10人都要入獄，目前高已在監服刑。