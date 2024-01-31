大陸電動車龍頭比亞迪（BYD）去年第四季銷量首次超過特斯拉（Tesla），搶下全球電動銷售第一寶座。財信傳媒董事長謝金河表示，比亞迪已正式領先Tesla，除了預告大陸電動車將主宰全世界，他也引述晶片戰爭作者Chris Miller示警，大陸半導體成熟製程產能全開，下一步也可能吞噬全球產業。

謝金河在臉書以「馬斯克作繭自縛，中國正席捲電動車產業」為題發文，指出元月25日Tesla公布第4季財報，全季EPS只有0.71美元，年減40%，當中有一個重要數據：Tesla第4季售出48萬4507輛電動車，而比亞廸是52萬6409輛，比亞迪已正式領先Tesla，這也預告中國的電動車將主宰全世界。

Tesla公布財報後，華爾街迅速反應，Tesla股價大跌25.3美元，跌幅12.13%，股價最低180.06美元，市值只剩下5805.66億美元，一度被TSMC ADR超車。在美國科技七雄當中，Tesla今年可能面臨嚴峻考驗，有媒體稱Tesla從英雄變狗熊。

謝金河表示，一手撐起Tesla的Elon Musk可說成也中國，敗也中國！Tesla草創完全靠台系供應鏈，像和大、富田、中鋼都扮演重要角色。馬斯克在2015年透露有意到中國設廠，中國快速反應，2017年中國在上海給出一塊南滙新城鎮工業區土地，無償給Tesla使用，另外又追加200億人民幣無息貸款，條件是Tesla零組件100%要由中國在地工廠供應。

2018年5月10日Tesla上海超級工廠成立，7月10日馬斯克抵達上海，2019年1月7日上海超級工廠開工，12月30日，第一批15輛Model3交車。有了中國龐大市場當後盾，Tesla股價從19年的176.99美元到20年飆升至2318.4美元，馬斯克風光成為時代雜誌封面人物。

謝金河提到，電動汽車也成為節能減碳的新時代發明產物，Tesla股價有如裝上渦輪的引擎，一路奔馳！馬斯克在20年將Tesla一拆五，21年底，Tesla股價又漲到1243.49美元，市值跑到1.243兆美元，隨即馬斯克又進行一拆三的分拆，這是Tesla登峰造極的時刻。

但「Tesla的危機也在此時種下」，謝金河分析，中國給Tesla土地免費，另加銀行貸款，馬斯克簡直是無本生意，可是不要錢的最貴，中國也從中搭建起整個電動車產業，中國以國家補貼，獎勵全民造車，從整車到電池及上游鋰電池，全系列發展電動車產業。

他認為，這種電子化產品讓中國跳過汽車生產工藝，生產電動車有如蘋果的iPhone供應鏈一般，第一輪受到衝擊的是台廠供應鏈，和大在2018年股價一度到157.5元，沒有上市的富田有如超級巨星，但Tesla落腳在上海，台廠供應鏈很快被邊緣化，現在是TeslaI本身。

「今年中國生產的電動汽車達1125萬輛，中國生產的電動車正大殺四方，價格殺戮全面展開，比亞迪的電動車打敗Tesla，但A股從358.86跌到170.3人民幣，在香港的H股從330跌到273.4港元，理想、小鵬、蔚來、零跑股價也紛紛大跌。」

謝金河說，這些年，馬斯克為討好中國，經常刻意凸顯中國的偉大，但現在看起來正在吞噬Tesla的正是中國。為了振作股價，馬斯克說Tesla不是電動車，是AI的企業，至於他的創意能不能為Tesla再締造一次傳奇，今年就可以看出端倪。

在中國電動車全面殺戮之下，謝金河指出，晶片戰爭的作者Chris Miller也警告中國半導體成熟製程產能全開，下一步也可能吞噬全球產業。