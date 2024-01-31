基隆市消防局攜手索尼影業，於1月31日推出融合電影「魔鬼剋星：冰天凍地」元素的獨特桌曆，將打火英雄化身為現實版「魔鬼剋星」，拯救民眾於水火之中，相當有創意。其中唯一的女性代表羅竹君（前排中）靠鍛鍊與飲食控制練出驚人的線條，令人佩服。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市消防局攜手索尼影業，於1月31日推出一本前所未見的消防桌曆，融合了4月將上映的電影「魔鬼剋星：冰天凍地」元素，將消防打火英雄演繹為現實版「魔鬼剋星」，拯救民眾於水火之中。其中唯一的女性代表羅竹君靠鍛鍊與飲食控制練出驚人的線條，令人佩服。桌曆即日起限量開賣，所有收益將全數捐贈給財團法人創世社會福利基金會。

基隆市長謝國樑特別出席限定款桌曆發表會，與打火英雄共同在特製的「魔鬼剋星經典標誌」冰雕上注入紅色果汁，揭曉本次辛苦拍攝的成果，並對此次公益合作樂觀其成。謝國樑除了肯定消防同仁們平日維護市民生命財產安全，並期許未來有更多的劇組至基隆取景，共同行銷基隆。

在充滿陽剛氣息的記者會現場，有位特別吸睛的女性消防員羅竹君，以她獨特的魅力脫穎而出，成為桌曆中唯一的女性代表。在訪談中她也苦笑道，這次的桌曆拍攝需要秘密進行，過程中她也積極鍛鍊及節食，兩個月中足足瘦了6公斤，希望呈現最好的自己，而拍攝成果看到她鍛鍊的線條，也相當令人佩服。

基隆市消防局攜手索尼影業，於1月31日推出融合電影「魔鬼剋星：冰天凍地」元素的獨特桌曆，將打火英雄化身為現實版「魔鬼剋星」，拯救民眾於水火之中。圖為基隆市長謝國樑（左九）、消防局長向永財（右十）與多位議員出席桌曆發表會。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基市府表示，配合電影「魔鬼剋星」全球宣傳期，此次桌曆內容精采，除呈現12位陽光健康的基隆英雄，同時納入基隆特色景點，如阿根納造船廠秘境、和平島地質公園、新開放的室內兒童樂園及防空洞。在欣賞俊男美女之際，也讓大眾更認識基隆這座美麗城市，同時藉此活動，鼓勵支持勞苦功高的消防隊員。

基隆市消防局攜手索尼影業，於1月31日推出融合電影「魔鬼剋星：冰天凍地」元素的獨特桌曆，將打火英雄化身為現實版「魔鬼剋星」，拯救民眾於水火之中。基隆市長謝國樑（右）表示，本次桌曆銷售收益將全數捐給財團法人創世社會福利基金會。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基市府指出，該聯名桌曆即日起在博客來、基隆各大獨立書店與創世基金會限量開賣，價格119元，金額既親民又具有消防記憶點，同時還附贈一張「魔鬼剋星：冰天凍地」的特映會票劵，而桌曆收益將全數捐贈給創世基金會。