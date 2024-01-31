東南亞各國不僅搶食觀光大餅，外資也是爭相拚搏標的。越南媒體報導，根據一項最近發布的2023財年日本企業海外投資狀況調查結果，56.7%日企把越南當作未來1到2年擴大營運的標的，在東南亞僅次於寮國。在此之前，越南已連續2年居冠。

《越南快訊》（VnExpress）日前報導，日本貿易振興機構（JETRO）26日在越南公布日企海外投資調查狀況，得出上述結果。56.7%的比例雖然不低，仍比2022財年的調查結果掉了3.3個百分點。單看產業別，日本製造業有47.1%有意擴大在越南的營運規模，非製造業與零售業的占比各為65.5%、100%。

JETRO胡志明市辦事處首席代表松本暢之（Nobuyuki Matsumoto）表示，持續在越南投資以拓展市場並取得領先地位的日本企業變多了，尤其資訊科技業有放大投資的傾向。

在越南投資的日本企業，2023財年逾半數規劃擴大營運。

日本企業眼中的越南市場吸引力在於持續成長而且未來仍具潛力，其他強項還包括社會政治局勢穩定、勞工成本低廉。松本說，對於日企而言，越南市場的不利條件包括行政程序複雜、勞力成本增加、法規體系不夠透明且有欠完備。

受訪日企預期2023財年在越南的獲利率為54.3%，比東南亞平均低了6.6個百分點，原因在於國內外需求下降、勞力與投入成本上升、競爭更加激烈。受訪日企有半數表示，2024財年的利潤表現將有成長。松本說：「儘管過去1年出口市場不易，未來可望復甦。」

JETRO調查顯示，日本企業去年於越南在地化的比例飆到41.9%，加強在地採購力道的意願依舊很高，同時期待周邊配套產業（Supporting Industry）進一步發展。松本說，近期之內，有專長的工程師等高階人才將成必須關注的議題。

在JETRO調查的所有亞太市場之中，計畫2023財年在越南拓展業務的日本企業比例，也落後印度與孟加拉。在越南落腳的日本企業現逾2000家，在東協國家居冠。

越南統計總局（General Statistics Office）資料顯示，2023年日資對越南投資額65.7億美元（新台幣約2055億元），占外國直接投資（FDI）約17.9%，比2022年大增37.2%，在針對越南投資的國家與地區位居第2。