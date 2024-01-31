曾在1970年代犯下一連串企業爆炸攻擊案、被通緝近半世紀的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰，逃亡了49年，近日傳出在神奈川縣醫院住院自爆身分。日本警方不敢大意連忙做DNA篩檢，想藉此確認他的身分，不過，鑑識結果尚未出爐，該名男子昨（29）日上午已在院內死亡。

以「內田洋」假名在神奈川工作數十年

根據日本媒體報導，該名疑似桐島聰的70歲男性數十年來一直以「內田洋」（Uchida Hiroshi）的假名，在神奈川縣藤澤市南部一間土木工程公司工作，本月入住神奈川縣鎌倉市的醫院，是因為罹患胃癌末期而前往就醫，病情相當嚴重，25日時他向院方坦承自己就是桐島聰，表示「想用真名走完人生最後一程」。

據了解，男子約在1年前得知罹癌，一直沒有接受正規治療，直到最近健康情況惡化，才在同事的陪同下就醫，沒有健康保險證也沒有駕照，是以自費的方式進行醫療手段。

透過親屬DNA進行身份核實 結果尚未出爐該男病逝

神奈川警方25日聯繫警視廳公安部，對該名男子進行訊問。據稱，他向調查人員告知了一些只有桐島聰本人才知道的內幕。不過，桐島聰本人並未留下指紋或是DNA，警方目前透過親屬的DNA進行身份核實。

不過，在結果尚未出爐前，29日就傳出該名男子嚴重胃癌末期已病逝於醫院中，遺體目前暫時安置在醫院，一旦確定身份後，就會決定是否由親屬領走，公安部也將向檢方遞交嫌疑人死亡的相關文件。

「桐島聰」究竟是誰？

桐島聰出生於廣島，1972年高中畢業，考上東京的明治學院大學法學部，結識了幾位左派人士，在他們的影響下，加入了極左暴力集團「東亞反日武裝戰線」，1974年8月30日犯下首次爆炸案，在東京都銀座的韓國產業經濟研究所入口大門附近裝置定時炸彈，隔天爆炸，導致建築物部分受損。

該組織之後共犯下12起連環爆炸案，導致8人死亡、400多人受傷。1975年5月，8名重要成員被逮捕，但桐島聰僥倖逃脫，在澀谷區領取一些現金、和廣島縣老家的父親通話後，就消失得無影無蹤，展開長達49年的逃亡生活。

未能了解事件全貌 調查員：很令人沮喪

該男自爆身分後，雖願意接受警視廳公安部問話，但因病情嚴重，有時陷入昏迷狀態沒辦法清楚交代。調查員遺憾表示，「真的很令人沮喪。如果能夠早一點詢問本人，或許更能了解半世紀前的事件全貌。」東京都警視廳認為，該男很有可能就是桐島聰本人，將繼續跟進確認身分，一一釐清他所留下的相關案件說法。

「桐島聰」單週聲量破千筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「桐島聰」近一週的聲量趨勢變化，討論聲量為1,889筆。2024年1月26日，逃亡了49年，現年70歲的「桐島聰」在神奈川縣一間醫院自首，透露真實身分，警方接獲報案後逮捕該名男子、採取DNA檢驗身分，單日總聲量859筆。

2024年1月29日，警視廳透過親屬的DNA對這名「桐島聰」進行身份核實，但在結果還未出爐前，他就病逝在醫院中，單日總聲量625筆。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月23日至2024年01月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『桐島聰』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。