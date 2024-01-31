南韓總統尹錫悅日前表示，南韓政府正在首爾南部打造全球最大規模半導體超級聚落，力拼贏得全球晶片戰爭。但是據韓媒報導，南韓半導體業界悲觀認為，就連10年後的未來都看不到，因為人力缺口問題難解，而且恐進一步惡化，甚至嚴重到影響公司的生存。

儘管南韓出口主力是半導體產業，可是專業人才卻面臨短缺窘境。三星電子半導體事業部門負責人慶桂顯去年9月在首爾大學的演講中坦言，「公司為了可持續發展，最需要的是人」，凸顯出半導體產業的招聘困境。

韓媒《中央日報》引用南韓半導體產業協會的分析報導，2022年南韓國內半導體產業人力缺口為1784人，2031年估暴增至5.6萬人，等於10年間擴大了30倍。

為了留住人才，推動尖端科技發展，多國政府都已著手改善法律與制度。報導中指出，去年台灣修改法律，如果畢業於全球前500名大學的外國人通過台灣半導體企業面試，將無條件發放簽證，而日本則是向畢業於全球排名前100名大學的外國人發放為期2年的簽證，允許他們自由在尖端產業領域求職。但業界人士抱怨，南韓提供的優惠限制重重，顯然差了一大截。

為了培育優秀的人才，需要有實務經驗的教授，但南韓業界批評，當教授與在企業工作的年薪差距太大，根本難以找到可以教授的專家。成均館大學半導體系統工程系教授指出，台積電員工有一半是碩士生，聯發科70%是碩士生，可是三星電子有高達70%是善於團隊合作的人，僅有10%是創新者與20%的開拓者，未來急需培育相關技術人才。

不過南韓學生與家長都擔心，半導體產業若碰上不景氣，恐怕會出現「畢業即失業」的慘狀，影響專業就讀意願。業界也感嘆，甚至相關企業負責人都缺乏專業，「連國內大型半導體企業的工程負責人都不太了解現場，一整年都沒去過一次無塵室」，強調目前已經不僅是勞動力不足的問題，「而是到了公司能否生存下去的階段」。