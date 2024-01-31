一名70多歲風水師遭妻子踢爆，稱他與相差30歲的職能治療師曉雲（化名）發展婚外情；對此，風水師堅稱自己慘遭「專業催眠術」誘惑，一時迷糊才會外遇，事後也已取得妻子原諒，目前正式回歸家庭，不過曉雲最後仍被一紙告上法庭。

原告妻子主張，丈夫今年70多歲，未料卻遭身為精神科醫師的曉雲利用專業催眠術迷惑，讓丈夫終日神魂不清、精神恍惚。妻子進一步指出，對方明知丈夫已婚身份，卻仍不避嫌，經常邀約丈夫至其住處，為她舒壓按摩、刮痧，據悉現場會燃氣精油進而催眠引導，導致丈夫的思緒受其所控，甚至抓包丈夫半夜還傳送訊息，或是電話向她傳達愛意。

妻子表示，當她知悉二人姦情後，已提醒丈夫勿要再與曉雲聯繫，未料曉雲卻稱沒關係，甚至強調可會同律師前來談判，同時以「會留下案底」為由，提醒丈夫不能前往桃園榮總看精神科。此外，妻子也說，曉雲一邊傳訊息催眠丈夫，讓他刪除對話紀錄，一邊又為更方便聯繫，於是申請新的SIM卡予丈夫。

時間回溯至去年4月，妻子查崗時又發現丈夫在曉雲住處，才察覺二人重新搭上線，且於短短二月間，已攜手前往礁溪泡溫泉共計3次。事情曝光後，曉雲竟誣告丈夫下藥毆打、性侵，不過最終仍予以不起訴處分。

妻子強調，曉雲以訊息傳送自白書、懷孕證明予讀書會的一名學員，該名學員說，曉雲已經懷上孩子並已取出胚胎，堅持要驗DNA，並讓妻子出來面對。

對此，曉雲辯稱，她與人夫原本兩情相悅，後因被正宮抓包而分分合合，直至人夫對外表示「是我對他下符他才會喜歡我」，最終才忍痛分手。另外，她也認為自己年僅30餘歲，二人年紀相差甚大，實在沒有動機以「專業催眠術」對其誘惑，也並無催眠他人的能力及專業，相當無法理解原告的種種指述。

至於丈夫本人，他則稱自己身為一名風水師及業餘的民俗診療師，過去也曾擔任一貫道的講師，期間通過讀書會結識曉雲，兩人也確實交往過一段時間，但不曾同居。與曉雲交往時，他表示二人親密互動皆威涉及暴力，僅僅使用拍砂棒為對方拍砂，並強調他年事已高，「已沒有放進去的能力」，頂多只能使用按摩棒，曉雲因此懷孕絕無可能。

桃園地院審理，勘驗人夫、曉雲二人的訊息及暱稱，如「你全身散發出的氣息與溫度還有賀爾蒙，讓我好想黏膩著不願拔開」、「想著你都可以高潮一下」等內容，認此互動已已逾越一般朋友的界限，另身著二人甚至曾商量如何口徑一致、刪除對話紀錄等情狀，判決曉雲須賠償35萬元。可上訴。