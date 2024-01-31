牙醫師黃榮欣（右一）分享離併過程與復健治療心得，院長馬惠明（左起）、復健部主任陳信水、復健科主治醫師林卓逸聽得津津有味。（周麗蘭攝）

台大雲林分院復健科主治醫師林卓逸（右五）贈一束花給醫師同業黃榮欣（右四）恭喜他康復，其餘為胸腔內外科及復健科團隊成員。（周麗蘭攝）

很多人上健身房鍛鍊肌肉，有一些患者更需要「心肺復健」，臺大雲林分院心肺復健中心為心肌梗塞、心臟衰竭、肺癌病患、開胸手術病患量身訂製心肺復健訓練，12年來救人無數，罹患心肌梗塞的牙醫師黃榮欣遵照運動配方復健半年，完全恢復看診及運動能力。

在斗六開牙醫診所的牙醫師黃榮欣今（31日）到台大運雲林分院記者會現身說法，他在台北上課中途感到身體不適，發病前一天乾嘔、上廁所站不起來、吃不下，在台大總院被診斷出心肌梗塞。出院後遵照醫囑，在臺大雲林分院做心肺復健3個月恢復，半年後完全康復。

黃榮欣表示，臺大雲林分院的心肺復健團隊是一個非常科學、有效率且盡醫療職責的團隊，心肺復健計畫讓他生活、運動、看診能力都恢復，他做完36次訓練，妻子已覺得他康復，他又持續做36次。

復健科主治醫師林卓逸指出，心臟或肺臟病患常因病情導致體耐力差、易倦怠、活動易喘等症狀，心肺復健是為他們安排以運動為基礎的運動訓練計畫，在專業物理治療師及護理師的指導下訓練。

林卓逸表示，心肺復健運動主要以有氧運動為主，肌力訓練、胸腔呼吸訓練為輔，隨著團隊陣容及技術越來越強大，服務範圍不斷擴大，包括肺癌術後、慢性阻塞性肺病、心衰竭、冠狀動脈心臟病等多樣心肺疾病。

復健部主任陳信水表示，健保提供心肺復健門診的補助，每周最多可以訓練2至3次，每人最多36次訓練。心肺復健對於血管、自律神經、抗發炎及代謝均有多種好處，可改善循環、降低交感神經活性、減少發炎激素產生、避免產生心律不整及猝死等，整體而言能改善生活品質，減少疾病復發，避免心肺疾病急性惡化而住院。

陳信水說，有些民眾覺得比較虛、比較累，不一定適合做心肺專業團隊的訓練，也許多運動就可以，心肺復健主要是為排除危險因子，患者可先經過心臟科、胸腔科醫師評估。

院長馬惠明表示，醫學為生命增添歲月，復健為歲月增添生命，治療極、重、難、罕症病患過程中搶救很多寶貴的生命，「活得好」有賴復健團隊努力，牙醫師黃榮欣是心肺復健的優質畢業生，也是最好的見證者。