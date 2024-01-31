新一屆立法院正副院長選舉，在藍綠兩黨拜會後，民眾黨今(31日)宣布，推派黨團成員黃珊珊角逐立法院長，並表態第一輪若沒有結果，第二輪不參與投票，外界也傳出兩種說法，一是認為第二輪將保送韓國瑜當上院長，二是民進黨為阻止韓當院長，將轉向支持黃珊珊。對此，前中廣董事長趙少康表示，不排除民進黨去投黃珊珊當院長，但可能性不大，因為綠營會失去主體性，變得格調很low，為了不讓韓國瑜當選甚麼爛招都用；國民黨則是要小心跑票，要祭出區域、不分區跑票都開除黨籍的重大決定。

對於民眾黨立法院長選舉第一輪支持黨籍立委黃珊珊，若進入第二輪就不參與投票，趙少康今(31日)受訪時表示，不一定是暗助國民黨韓國瑜、江啟臣，但對民眾黨來說，這是他們最好的選擇，因為以前小黨也是投自己，如果在第一輪支持藍、或支持綠，會被說成是小藍或是小綠，對民眾黨未來的發展和定位，可能不是很恰當，那投自己人，是比較穩妥和適當的一種作法，也是最明智的選擇。

對於網路傳出「民進黨不投黃珊珊就是支持韓國瑜」的說法，趙少康坦言，那民眾黨第一輪投自己人，民進黨是否有可能灌票給黃珊珊，「也不排除有這種可能，但這樣民進黨就失去主體性，變得格調很low，不排除但可能性不大」。對這種情況，擔心也沒有用，但民進黨會讓人覺得格調很低，為了不讓韓國瑜當選甚麼爛招都用，這也沒辦法，民進黨得自己付出代價。

趙少康接著分析，民眾黨第二輪不投票，當然就對韓國瑜有利，而第二輪選票上沒有黃珊珊，民眾黨不管投藍、投綠都會被人講是小藍或是小綠，所以最後選擇不投也是不得已的選擇。

而民眾黨說黃珊珊當上院長就不推副院長，若非黃珊珊當選，就等院長選舉結果確定後再做決定，趙少康指出，院長是游錫堃或韓國瑜，民眾黨的選擇都很多，投自己、投給院長同黨、投給院長不同黨，但副院長就沒那麼重要，功能並不大。

趙少康直言，民眾黨的做法有利韓國瑜也沒辦法，因為國民黨加起來有54席，民進黨只有51席，形勢比人強，但國民黨要擔心是否有跑票，因此他認為國民黨一定要下很重的決定，不管是分區或是不分區立委，只要蓋錯或是不出席，通通開除黨籍，不該分成區域立委停權三年、不分區開除黨籍，就是不能讓立委跑票，因為民進黨威脅利誘、司法威逼都是有可能發生。