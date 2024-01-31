歸仁區保興街、民權六街路口，借鏡日本劃設「紅框十字線」，事故嚴重程度下降達75％。(南市交通局提供／曹婷婷台南傳真)

交通改善如何讓民眾有感？台南市政府交通局指出，今年延續重點事故改善推動模式，如去年在歸仁區保興街、民權六街路口畫設全市唯一「紅框十字線」，分析比較前後2個月事故資料，採用事故嚴重程度分析整體事故當量值下降達75％，展現成效，交通局持續評估精進該類標線繪設型式並納入其它適合路口試辦。

根據交通部最新統計資料，去年11月的30日死亡人數減少16人，為全國最多，其中機車事故減少8人、高齡事故減少6人、行人事故減少5人；1至11月累計較去年同期減少8人（減幅2.9％），顯示經台南市道安團隊努力下，事故嚴重度已有效控制。

交通局表示，今年延續重點事故改善推動模式，以機車族群、年輕族群、高齡族群為改善對象，短期加強執法力度與準度、中長期以改善道路與交通設施改善，並搭配多元管道推動交安教育宣導，期能降低交通事故。

交通局指出，重點執法方面，將持續依據大數據資料庫及事故熱區斑點圖分析結果，滾動分析台南市肇事原因及特性，提升事故熱區警力曝光率，透過規畫執行各項事故防制執法專案、事故熱區建置科技執法設備等工作；工程改善方面持續推動易肇事路段改善、路口轉向衝突改善、特殊道路路型改善、校園通學環境改善等。

交通局表示，去年也針對歸仁區保興街、民權六街一處巷道畫設全市唯一的「紅框十字線」，主要是因當地車流量較少，評估暫未達到設置號誌標準，故採用路口提醒方式來辦理改善，這也是借鏡日本「非號誌路口」警示標線，在視覺上提高民眾注意力。

交通局指出，該路口改善後，初步分析比較前後2個月的事故資料，採用事故嚴重程度分析整體事故當量值下降達75％，有其成效，未來會評估持續精進該類標線繪設型式並納入其它適合路口來試辦。

另，交通局去年已完成5條易肇事改善路段，包括北區小東路（北門路至東光路）、北區成功路（金華路至站前圓環）、安南區安和路1段（府安路至培安路）、北區長榮路5段（公園路至開元路）、中西區府前路1段（西門路至東門圓環）；5處易肇事改善路口，有東區「東寧路與勝利路口」、永康區「中華路與中正南路口」、永康區「中華路與中央路口」、南區「大成路1段與國民路口」、永康區「中華路、南台街口」。

此外，繼去年針對車流量多的圓環提出改造計畫，陸續改造歸仁圓環、西門圓環後，今年也會持續推動圓環改造計畫，至於改造何處圓環，目前仍在評估中。